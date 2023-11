Giroud Milan, obiettivo rinnovo: spunta la data per l’inizio delle trattative. Le ultimissime notizie sul francese

Olivier Giroud ieri è stato premiato dal club per aver tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Milan. Il francese, rivela il Corriere dello Sport, è convinto di poter giocare ancora in Italia e sogna il rinnovo per un altro anno.

Le trattative verranno avviate soltanto tra qualche mese, quindi sicuramente non prima del nuovo anno: per ora club e giocatore vogliono concentrarsi solo sul campo.