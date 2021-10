Giroud, maledizione del 9 alle spalle e gol: San Siro ha un nuovo re

In pochi mesi Giroud ha conquistato tutti al Milan. A suon di gol si è preso San Siro e la maledizione del 9 è alle spalle

San Siro ha un nuovo re. Non più soltanto Ibrahimovic che con il suo carisma e la sua leadership ha rialzato e fatto rinascere la squadra, ma da qualche mese dalle parti di Milanello c’è ci fa dormire i tifosi rossoneri anche quando lo svedese non può essere della partita: Olivier Giroud.

Arrivato quest’ estate a Milano ha subito fatto capire il suo valore, un bomber vero, di razza, di personalità, sia in campo che no. Non ha avuto paura di sfidare la tradizione avversa, infilandosi la maglia numero 9 del Milan senza esitazione. E quel sortilegio che durava dai tempi di Filippo Inzaghi e che ha colpito attaccanti del calibro di Fernando Torres e Gonzalo Higuain, si è improvvisamente spezzato.

Giroud si è presentato a San Siro con una doppietta al Cagliari, poi il gol che ha riaperto la partita Verona in una partita che sembrava indirizzata verso la sconfitta; quindi ha regalato al Milan tre punti presentissimi con il Torino. Eppure va considerato che non è al top della forma fisica, considerato i problemi legati allo smaltire una lombalgia e al contagio da Covid.

Il francese, oltre a guadagnarsi l’affetto dei tifosi e la stima del mister, sta acquisendo sempre più carisma nello spogliatoio: in pochi mesi è già diventato un punto di riferimento importante. Oltre l’esame della 9 ha superato anche quello d’italiano. Dalle interviste nel post gara, dove quando può si aiuta con l’inglese, alla gestualistà quando si tratta di avere chiarimenti dagli arbitri in campo per una decisione non condivisa il francese si sta sempre di più immedesimando nelle nuova realtà. Ora ha un sogno tricolore, San Siro invece un nuovo re.