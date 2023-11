Giroud pesantemente bocciato dai giornali: «Mai pericoloso, quel rigore…». La pagella dell’attaccante francese

Quella di ieri per molti è stata una delle peggiori partite di Olivier Giroud da quando veste la maglia del Milan. E le pagelle e i giudizi dei giornali di oggi sembrano andare in questa direzione.

La Gazzetta dello Sport gli assegna un pesante 4,5 in pagella: il rigore sbagliato è pesante e pare condizionarlo. Non si riprende mai, gira di testa da angolo ma non è mai pericoloso.