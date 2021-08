Giroud non crede alle maledizioni: «La 9? Non sarà motivo di pressione»

Giroud respisce qualsiasi sorta di maledizione legata alla maglia numero 9 e punta a lasciare un bellissimo ricordo ai tifosi

No alle superstizioni. Giroud non ha dubbi sulla maglia numero 9: « Non credo nelle superstizioni, un numero di maglia non può condizionare la mia forza e mentalità. Posso gestire questa situazione con grande umiltà senza pensare ad una maledizione. Sono consapevole che questa maglia è stata indossata da grandi campioni come Van Basten, Inzaghi. Non sarà però motivo di pressione. Voglio che i tifosi del Milan si ricordino di me».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI GIROUD