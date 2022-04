Giroud l’uomo dai gol pesanti: il francese fondamentale per Pioli

Olivier Giroud ha raggiunto quota 9 gol in campionato con la rete di ieri sera alla Lazio: il francese ha segnato solo reti pesanti

Olivier Giroud è tornato a segnare nel momento del bisogno. Il centravanti francese ha realizzato la pesante rete del pareggio nella gara di ieri sera contro la Lazio. Una segnatura, quella di inizio ripresa, che ha permesso al Milan di avere praticamente un intero tempo a disposizione per cercare la vittoria, poi arrivata.

Giroud ha raggiunto quota 9 reti in campionato (12 totali se consideriamo anche le 3 in Coppa Italia): reti pesantissime per Pioli che non può proprio farne a meno.