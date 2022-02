Giroud, l’ex allenatore: «Grazie ai miei calci nel sedere ora è un campione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Renè Girard, ex allenatore di Olivier Giroud ai tempi del Montpellier, ha parlato dell’attuale attaccante del Milan

«Presi Giroud a calci nel sedere. Così l’ho fatto diventare un campione. Non so se giocherà fino a 40 anni come Ibra, ma con lui il Milan è da scudetto. Una volta gli ho dato un calcio nel sedere così forte che i giocatori si sono fermati.»