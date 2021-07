Giroud Ibrahimovic, difficilmente partiranno insieme in attacco

La coppia Giroud-Ibrahimovic fa sognare i tifosi del Milan, ma raramente li vedremo titolari insieme. Pioli è stato chiaro

La coppia Giroud-Ibrahimovic fa sognare i tifosi del Milan, ma raramente li vedremo titolari insieme. Stefano Pioli non ha intenzione di cambiare modulo e il doppio centravanti sarà schierato solo in caso di difficoltà nel punteggio.

Inoltre, come testimonia la rosa rossonera, il mister non avrebbe a disposizione il numero di attaccanti sufficienti per far riposare contemporaneamente i due campioni.