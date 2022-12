Giroud elogia Griezmann: «Mi ha messo una gran palla, è fantastico». L’attaccante rossonero sul suo compagno di Nazionale

Olivier Giroud ha parlato dopo la vittoria della Francia ai quarti di Qatar 2022 contro l’Inghilterra.

Queste le parole a TF1 del giocatore del Milan, come riportate da La Gazzetta dello Sport: «Sapevo che avrei avuto un’altra occasione per segnare. “Grizi” mi ha messo una gran palla. È fantastico per la squadra.»