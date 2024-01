Giroud inesauribile: segna e manda un messaggio al Milan. Cosa può succedere sul fronte rinnovo

Giroud inesauribile: segna e manda un chiarissimo messaggio al Milan. Cosa può succedere sul fronte rinnovo

Tra i protagonisti della serata di ieri c’è senza dubbio anche Olivier Giroud. L’attaccante rossonero è risultato decisivo segnando il secondo gol nel match vinto contro la Roma.

Una rete con cui ha mandato anche un messaggio alla società in vista del futuro, argomento che andrà discusso presto tenuto conto che il suo contratto è in scadenza a fine stagione. I rossoneri sanno che sostituirlo, eventualmente, non sarà un’operazione semplice: tutto rimandato ai prossimi mesi, scrive la Gazzetta.