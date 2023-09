Giroud giocherà il derby? Pioli prepara anche due soluzioni alternative all’attaccante infortunatosi con la Francia. ULTIME

Olivier Giroud si è infortunato nel primo tempo della sfida tra Francia e Irlanda ed è stato costretto a fare ritorno anzitempo a Milanello saltando l’ultima sfida con la Germania.

L’attaccante del Milan sta lavorando a Milanello e le sue condizioni stanno migliorando, ma Pioli prepara comunque soluzioni alternative nel caso in cui non dovesse farcela. In preallarme ci sono Okafor e Jovic, che potrebbero prendere il posto di Giroud rivoluzionando per caratteristiche il reparto. A riportarlo è Tuttosport.