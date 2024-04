Giroud pronto a salutare il Milan? Questo ultimo indizio sembra sciogliere ogni dubbio

Giroud pronto a salutare il Milan a fine stagione? Questo ultimo indizio sembra sciogliere ogni dubbio: cosa è successo

L’ad del Milan Giorgio Furlani è intervenuto al programma Supertele di DAZN per parlare, tra le altre cose, anche del possibile addio di Olivier Giroud a fine stagione.

GIROUD – «Ha fatto la storia del Milan e sta performando ancora ad alti livelli. Non siamo stati timidi lo scorso anno sul mercato e non lo saremo nemmeno in quello che arriverà laddove ce ne sarà bisogno. I ragazzi arrivati in estate hanno fatto bene e sono felici di stare qui».

