Giocatori positivi Covid Serie A: 50 casi UFFICIALI. L’elenco completo

Giocatori positivi al Covid in Serie A: 50 casi ufficiali in campionato. L’elenco completo di tutti i contagiati

Aumentano di giorno in giorno i giocatori positivi al Covid in Serie A. Attualmente sono 50 i casi ufficiali in campionato.

Atalanta: due giocatori.

Bologna: Hickey, Viola, Dominguez e Molla.

Cagliari: Nandez.

Empoli: 3 nel gruppo squadra.

Fiorentina: 1 giocatore.

Genoa: Shevchenko, Criscito e Serpe.

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano.

Juventus: Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio.

Napoli: Osimhen (rimasto in Nigeria), Lozano ed Elmas. Malcuit e Petagna in quarantena, ma non positivi.

Roma: 1 giocatore (più Mayoral in isolamento)

Salernitana: 7 nel gruppo squadra, tra cui 6 giocatori.

Sampdoria: Falcone, Augello e 2 membri dello staff.

Sassuolo: 2 nel gruppo squadra.

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore.

Torino: Verdi, altri tre giocatori e un membro dello staff.

Venezia: un positivo nello staff.

Verona: Magnani.