Gimenez Milan, che elogio di Landucci nel post partita: «Super contento per lui, questa cosa era chiara a tutti». Le ultimissime sui rossoneri

La vittoria per 3-0 del Milan contro il Lecce in Coppa Italia ha riportato il sorriso nell’ambiente rossonero, e gran parte del merito va anche a Santiago Gimenez, che ha finalmente interrotto il suo lungo digiuno da gol. Nel post-partita, il vice-allenatore Marco Landucci, intervistato da Mediaset, ha commentato la prestazione della squadra e, in particolare, il tanto atteso sblocco del giovane attaccante.

Landucci ha ribadito che il gol di Gimenez era solo una questione di tempo. Le sue parole, riportate nel post-partita di Milan-Lecce, riflettono la fiducia che tutto lo staff tecnico ha sempre avuto nel giocatore. “È normale, un attaccante deve fare gol ma le prestazioni sono state buone,” ha dichiarato Landucci. “Si è messo sempre a disposizione della squadra, era normale che avrebbe fatto gol. Sono contento che l’abbia fatto stasera”. Queste parole confermano che, nonostante la mancanza di reti, la dirigenza e gli allenatori non hanno mai dubitato del valore del messicano.

La prestazione di Gimenez contro il Lecce è stata la prova che il lavoro e la pazienza pagano. Oltre al gol, che ha sbloccato il risultato, l’attaccante ha offerto una prova di grande generosità e spirito di sacrificio, mettendosi al servizio dei compagni e partecipando attivamente alla manovra offensiva. Il suo primo gol stagionale, arrivato al 19° tiro complessivo, è un segnale positivo e un invito a continuare su questa strada.

Il passaggio del turno in Coppa Italia non è l’unico aspetto positivo della serata. Il Milan ha dimostrato di avere una rosa profonda e la capacità di far rendere al meglio anche i giocatori meno impiegati. L’esultanza dei compagni di squadra e il sostegno del pubblico hanno dimostrato che lo spogliatoio è unito e che tutti sono felici per lo sblocco di Gimenez. Ora l’attesa è che questo gol sia il punto di partenza per una stagione ricca di successi, non solo per il giocatore, ma per tutta la squadra.