Gimenez Milan, stretta finale: ore decisive per la riposta definitiva! Le ultimissime

Gimenez Milan, stretta finale: ore decisive per la riposta definitiva dal Feyenoord, attesa nei prossimi due giorni! Le ultimissime

Come riporta la Gazzetta, sono giorni caldissimi in casa Milan per l’affare Santiago Gimenez.

Tra giovedì e venerdì la risposta definitiva degli olandesi all’offerta rossonera. Il Feyenoord ha dunque ancora 48 ore per riflettere: meglio trattenere l’attaccante oppure far cassa con 30 milioni di euro? I rossoneri intanto hanno mostrato interesse per Lucca dell’Udinese, come riportato da Gianluca Di Marzio ieri.