Gimenez Milan, il colpo del mercato è a Milano: tra visite firma e derby il programma di domani

Gimenez Milan, il programma della giornata di domani dell’attaccante messicano. Viste, firma e derby a San Siro

Santiago Gimenez è sbarcato a Milano, grande entusiasmo tra i tifosi rossoneri per il suo arrivo in città. Può essere il grande colpo del calciomercato invernale.

Domani il messicano svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan. Non scenderà però in campo, infatti seguirà il derby contro l’Inter (in programma alle ore 18:00) dalla tribuna dello Stadio San Siro. Avrà modo di assaporare l’atmosfera e il calore del popolo milanista.