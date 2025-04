Gimenez Milan, Guidi chiarisce la situazione: il messicano resterà? Le parole. Segui le ultimissime sul club rossonero

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il giornalista Marco Guidiha fatto chiarezza sul futuro di Santiago Gimenez:

PAROLE – «L’avventura del messicano al Milan era partita bene (assist all’esordio contro la Roma in Coppa Italia, gol a Empoli alla prima in campionato), ma poi sono rapidamente emerse tutte le difficoltà dell’impatto con un torneo ben più complicato della Eredivisie. Allora Gimenez non è da Serie A? A Casa Milan non lo pensano affatto. Il pensiero comune di tutta la dirigenza è che Santi in estate abbia il tempo per resettare e poi dimostrare tutto il suo valore a partire dalla prossima stagione. Stiamo parlando di un attaccante che nell’edizione attuale della Champions League ha segnato sei gol in sette partite e che poco più di una settimana fa ha compiuto 24 anni. È giovane e ha le qualità per emergere anche in Italia. E soprattutto potrà risolvere i piccoli problemi fisici che l’hanno tormentato dall’arrivo a Milano: prima un fastidio muscolare ereditato dall’ultimo periodo a Rotterdam, poi la brutta botta al fianco rimediata con la Fiorentina. Gimenez, dunque, è un punto fermo dell’attacco che verrà. Sul resto, dipenderà da incastri e situazioni. Prima considerazione: il Milan giocherà o no le coppe europee? La sensazione è che l’unico modo per centrare la qualificazione sarà vincere la Coppa Italia. A quel punto, dovendo disputare l’Europa League, logico pensare a tre centravanti in rosa. Il messicano più altri due».