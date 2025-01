Gimenez Milan, mossa decisiva dei rossoneri? Cosa può accadere nelle prossime ore. Le ultime!

Condividi via email

Gimenez Milan – Ore decisive per il trasferimento del centravanti messicano in rossonero. Gli aggiornamenti

La telenovela Gimenez-Milan potrebbe essere vicina alla chiusura. Nelle ultime ore il club rossonero avrebbe fatto lo scatto decisivo per l’attaccante messicano. L’offerta finale per il Feyenoord sarebbe quella di 32 milioni di euro più bonus.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe ottimismo per chiudere la trattativa. Le parti starebbero trattando per definire gli ultimi bonus, siamo quindi agli ultimi dettagli del grande affare di calciomercato in entrata.