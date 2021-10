Giletti: «Locatelli è un giocatore importante da avere in rosa»

Massimo Giletti, noto conduttore televisivo, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di JuventusNews24

Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24. Le sue parole sul centrocampista ex Milan Manuel Locatelli.

«È importante avere in rosa un giocatore come Locatelli: è giovane, ha una buona visione di gioco e lo ha già fatto vedere in queste prime partite. Soprattutto ha la qualità per segnare, cosa che manca a tutti gli altri centrocampisti che fanno invece molta fatica.»