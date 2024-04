Gilardino Milan, tra rinnovo col Genoa e una nuova esperienza in Serie A: tutti i DETTAGLI sul nuovo allenatore rossonero

Tra gli allenatori accostati al Milan per la prossima stagione c’è stato anche quello di Alberto Gilardino reduce dalla buona stagione col Genoa: i dettagli sul suo futuro forniti da Matteo Moretto su X.

PAROLE – «Il Genoa continua a dialogare con l’agente di Alberto Gilardino per il rinnovo di contratto. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Il club rossoblu ha formulato una proposta di prolungamento all’allenatore e adesso gli chiede una risposta in tempi brevi per iniziare a programmare il futuro insieme. Ad oggi il Torino non ha ancora approfondito i discorsi con Gilardino».