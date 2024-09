Gilardino RAMMARICATO sull’ex Milan out in Genoa Juve: «Un giocatore come lui per noi è IMPORTANTE». Le dichiarazioni

Gilardino ai microfoni di Dazn ha parlato anche di un ex giocatore del Milan dopo la sconfitta del suo Genoa conttro la Juve per 0-3.

PERIODO COMPLICATO – «Bisogna tenere botta, questo è il nostro campionato di quest’anno e bisogna che sia chiaro a tutti. Sono successe tante cose sia per quanto riguarda gli infortuni che per i giocatori che sono andati via. Nelle difficoltà c’è da lavorare sui dettagli e stare di più al campo e basta»

ASSENZE – «Un giocatore come Messias per noi è importante perchè strappa e salta l’uomo, così come Miretti. Per supportare gli attaccante che abbiamo ci servono sicuramente giocatori così»

