Giannichedda a Juventusnews24: «Vedo questa favorita per la vittoria finale». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Giannichedda – intervistato da Juventusnews24, ha fatto il punto sulla lotta Scudetto. Il Milan dista 14 punti dalla vetta.

«E’ chiaro che ora ci sono tanti punti di distacco dalle prime posizioni. Lì davanti c’è l’Atalanta che se continua così è difficile da riprendere per tutti. Poi c’è l’Inter che per me resta comunque la strafavorita. Diventa difficile, ma chiamandosi Juventus deve provare sempre a lottare».