Giancarlo Marocchi duro: «Chiellini e Cuadrado sono giocatori inarbitrabili»

Giancarlo Marocchi ha commentato dagli studi di Sky Sport l’arbitraggio di Calvarese in Juve-Inter. Le sue parole.

«Io provo a stare dalla parte degli arbitri. Errori ce ne sono stati da una parte e dall’altra ma ci sono dei giocatori tipo Chiellini e Cuadrado che ti fanno impazzire. Sono inarbitrabili. Perchè sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale. Chiaro che Chiellini lo prenderei sempre in squadra, anche per questo (ride ndr). Come arbitro non lo vorrei mai e poi mai vedere».