Giampaolo: «Scudetto? Non credo che saremo giudici, lo è il Milan…». Le parole del tecnico della Sampdoria

Marco Giampaolo ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan in conferenza stampa alla vigilia del match contro i nerazzurri. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria:

LOTTA SCUDETTO – «Penso che il giudice sia il Milan perché con due risultati su tre vince lo Scudetto. È in grande condizione psicofisica, gioca contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Chiaro che non ti regala niente nessuno, ma il Milan ci arriva nella sua rincorsa. L’Inter deve vincere per sperare di vincere lo Scudetto, ma dipende dal Milan. Il calendario ci mette di fronte a questo incrocio ma non credo che saremo giudici».