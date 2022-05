Giacomazzi: «Lo scudetto del Milan è meritato»

Guillermo Giacomazzi, ex calciatore del Lecce, ha commentato lo scudetto vinto quest’anno dal Milan: le sue parole

Intervenuto a TMW, Guillermo Giacomazzi ha dichiarato:

«È stata una stagione bellissima, ci sono state bellissime partite sia per la lotta scudetto che per la battaglia per restare in A. Alla fine credo che lo scudetto al Milan sia meritato, sono stati bravi a gestire le problematiche vissute durante la stagione e a vincere partite importanti».