Germania Olanda, le formazioni UFFICIALI: la scelta di Koeman su Reijnders per il match amichevole

Sono ufficiali le formazioni del match amichevole tra Germania e Olanda: il rossonero Reijnders è regolarmente titolare nella sfida dopo aver giocato molto bene nella prima sfida di questa pausa nazionali contro la Scozia.

Altri minuti in campo contro una squadra di livello per il rossonero che dovrà dare tutto nel rush finale di campionato. In campo anche il giocatore dell’Inter Dumfries che agirà sulla fascia destra.