Genoa-Milan, voglia di rivincita per Destro: che delusione in rossonero

Genoa-Milan è la sfida da ex per Mattia Destro, una delle grandi delusioni di mercato del recente passato rossonero

Il Milan e Mattia Destro. Una storia d’amore mai sbocciata che domani vedrà in atto il ritorno da ex dell’attaccante ora del Genoa. Arrivato con grandi aspettative nel 2014 dalla Roma in prestito per 500mila euro più 14 di riscatto, l’attaccante fu un vero e proprio flop.

Condizionato da tantissimi problemi fisici, quella stagione il classe ’91 collezionerà solo 14 presenze ed appena 3 gol, senza ovviamente venire riscattato a fine stagione.