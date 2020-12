Genoa-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Genoa-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la dodicesima giornata di Serie A

Genoa-Milan streaming: i rossoblù ospitano i rossoneri in un match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45. Un match cruciale per gli uomini di Pioli, che dopo la frenata contro il Parma (in una partita a dir poco sfortunata per il Diavolo) vogliono riprendere immediatamente a vincere. La concorrenza infatti diventa sempre più agguerrita ogni giornata che passa e l’Inter, prima inseguitrice, è distante solamente tre punti. Diversi infortuni complicano la vita ai rossoneri, che dovranno essere bravi a stringere i denti e arrivare a Natale nel migliore dei modi. Il Genoa ricopre attualmente la penultima posizione in classifica a quota 6 punti e non vince addirittura dalla prima giornata di campionato contro il Crotone. Nonostante ciò gli uomini di Maran hanno comunque messo in difficoltà la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Non sarà quindi una passeggiata per il Milan, che dovrà sudare per conquistare i tre punti.

Genoa-Milan, streaming e diretta tv

Genoa-Milan è in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20:45 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Genoa-Milan, ultime e probabili formazioni

GENOA – 4-4-2 per gli uomini di Maran. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno degli indisponibili Zappacosta, Parigini, Cassata, Marchetti, Zapata, Biraschi. In difesa, a protezione di Perin, dovrebbero agire Goldaniga, Bani, Masiello e Pellegrini. Nel cuore del centrocampo invece vedremo la coppia Radovanovic-Rovella, mentre sulle fasce giocheranno Lerager e Sturaro. Davanti invece spazio a Pjaca e Scamacca.

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con diverse e pesanti assenze. Fuori per infortunio infatti Kjaer, Gabbia e Bennacer. Ancora incertezza per quanto riguarda Ibrahimovic. In difesa Kalulu affiancherà Romagnoli, mentre confermati sulle fasce Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali giocherà insieme a Kessie. Davanti, alle spalle di Rebic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Leao, favorito su Brahim Diaz.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Hauge, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (4-4-2) – Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Pjaca, Scamacca. All.: Maran.

Genoa-Milan, i precedenti con Orsato

L’AIA ha appena designato Daniele Orsato come direttore di gara del match in programma mercoledì sera al Marassi tra Genoa e Milan. A coadiuvare il fischietto vicentino Carbone e Colarossi; quarto uomo Giua, al VAR Mazzoleni e Paganessi. 28 i precedenti del Milan con Orsato: 9 successi dei rossoneri, 12 pareggi e 7 sconfitte. 33 le gare arbitrate da Orsato con il campo il Genoa: 10 vittorie dei liguri, 12 pareggi e 11 sconfitte.