Genoa Como, pari nell’anticipo del giovedì sera di Serie A: ecco com’è andata

Genoa Como, pari per 1-1 nell’anticipo del giovedì sera di Serie A al Luigi Ferraris di Genova: ecco com’è andata la partita

Si è giocata la prima partita del turno di Serie A: pari tra Genoa e Como. Al Luigi Ferraris i padroni di casa hanno acciuffato il pareggio grazie al gol di Vogliacco nei minuti finali.

Gli ospiti hanno condotto la gara in vantaggio per 1-0 per quasi tutti i 90 minuti grazie al gol di Da Cunha. Ventisei minuti in campo per l’ex Milan Mario Balotelli, alla seconda partita dopo il ritorno in Serie A.