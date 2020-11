Gazzetta, Zlatan pallone d’oro svedese: voglio vincere fino ai 50 anni

Gazzetta, Zlatan pallone d’oro svedese, era nell’aria, ora il titolo diventa conferma mentre il giocatore prova a lanciarsi oltre l’ostacolo

Gazzetta, Zlatan pallone d’oro svedese, era nell’aria, ora il titolo diventa conferma mentre il giocatore prova a lanciarsi oltre l’ostacolo dell’età. Al momento sono 39 ma per qualcuno Ibra è addirittura più forte di dieci anni fa. Sono in molti a pensarlo mentre lui si riposa e prova a recuperare dall’infortunio che lo terrà lontano dai campi per altri 15 giorni.

PALLONE D’ORO SVEDESE- “Zlatan pallone d’oro svedese: voglio vincere fino ai 50 anni”. Così la rosea di questa mattina, all’interno dell’inchiesta svolta sulle età dei giocatori europei, sempre più avanti con prestazioni eccellenti, rispetto a qualche anno fa. E ancora: “Ibrahimovic ha vinto il dodicesimo Pallone d’oro svedese-si legge- e fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Però non accadeva da quattro anni e, per quanto non fosse una priorità per Zlatan, sicuramente il riconoscimento avrà fatto piacere: «Devo continuare a giocare finché i tifosi non torneranno negli stadi, non posso finire la mia carriera con le tribune vuote. Ho 39 anni e ho vinto il Pallone d’oro svedese, punto a vincere anche fino a 50 anni».