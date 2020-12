Gazzetta, Zlatan a Sanremo per cinque serate ma rispetterà gli impegni

Gazzetta, internamente un focus sul Festival Di Sanremo che quest’anno avrà come ospite fisso Ibrahimovic, nonostante gli impegni Milan

Gazzetta, internamente un focus sul Festival Di Sanremo che quest’anno avrà come ospite fisso Ibrahimovic, nonostante gli impegni Milan: “Zlatan a Sanremo per cinque serate ma il Milan deve giocare due partite”. Titola così la rosea che poi aggiunge: “Amadeus annuncia il rossonero come ospite fisso, però c’è campionato. Come farà lo svedese a essere all’Ariston? Il club: «Rispetterà tutti i nostri impegni»”.

QUALI IMPEGNI- “Osservando il calendario del campionato– si legge- in quella settimana non solo non ci sarà alcuna sosta, ma è previsto pure un turno infrasettimanale. Più precisamente: il Milan ospiterà a San Siro l’Udinese mercoledì 3 (orario ancora da definire, ma prevedibilmente serale) ed è atteso a Verona alle 15 del 7 marzo”.

IL COMUNICATO MILAN- «In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità».