Gazzetta: “Un gran gala che può valere il primato. Derby Kolossal”

Gazzetta dello sport, Domenica 9 Febbraio, al centro l’immagine di Lukaku ed Ibra pronti a sfidarsi in un Derby che può valere davvero tanto

Gazzetta dello sport, stasera c’è il Derby, intanto sulla prima pagina della rosea ci sono Lukaku ed Ibrahimovic, protagonisti del match che il belga ha già fatto suo all’andata, segnando il goal del 2-0.

KOLOSSAL- “Un gran gala che può valere il primato. Derby Kolossal. A San Siro (20:45) sfida tra i giganti Lukaku ed Ibra. L’Inter vuole vincere per l’aggancio in vetta, il Milan non può perdere il treno per l’Europa”.