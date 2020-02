Lukaku, la grande stima nei confronti di Ibra ed il ricordo di Manchester

Lukaku parla ancora a Tiki-Taka in occasione del derby di domenica contro il Milan, ci sarà Ibra dalla parte opposta. Bellissime parole di stima

Lukaku parla ancora a Tiki-Taka in occasione del derby di domenica contro il Milan, dalla parte opposta ci sarà Ibrahimovic, i due si ritroveranno avversari dopo l’esperienza vissuta insieme a Manchester da compagni di squadra, decisamente affiatati, come ricordato dal belga.

UN GRANDE CAMPIONE- «Ibra è un grande campione, lo rispetto. A Manchester mi potevo allenare ogni giorno con lui, per me era la cosa più bella. Sarà bello affrontarlo, per me è un grande campione e professionista. Per me è normale che lui faccia quelle cose a 38 anni. E’ uno che lavora tanto, mi consigliava sempre quando giocavamo insieme a Manchester».