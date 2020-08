Gazzetta, non solo Ibra, anche Calhanoglu alla chiamata rinnovo, il che potrebbe essere dopo Ferragosto, vale a dire molto presto

Gazzetta, non solo Ibra, anche Calhanoglu alla chiamata rinnovo, il che potrebbe essere dopo Ferragosto, vale a dire molto presto.

ANCHE CALHANOGLU- Dunque, come riporta la rosea e come detto più volte, quello di Zlatan non è l’unico rinnovo delle prossime ore. Per Donnarumma ancora non ci sarebbero date precise, molto probabilmente dopo il mercato, invece per quanto quanto riguarda Calhanoglu, subito dopo Ferragosto è atteso l’arrivo a Milano del suo agente Gordon Stipic.