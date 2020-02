Gazzetta- Milan, le divergenze sul mercato fonte di malumori interni

Gazzetta dello sport prova ad analizzare le cause relative ai malumori interni rossoneri, in società emergono divergenze relative al mercato

I NO AL MERCATO- Che Gazidis abbia bloccato diverse operazioni di mercato impostate da Maldini e Boban non è un mistero, secondo il quotidiano in edicola questa mattina, tutto ciò avrebbe creato parecchi malumori nei due ex giocatori, il quali non avrebbero gradito le decisioni dell’amministratore delegato.