Gazzetta- Milan, difensore centrale: assalto a Kabak. In alternativa Rudiger

Gazzetta, Milan agli ultimi colpi per arrivare al difensore centrale, non c’è più tempo, possibilità Kabak con Rudiger in alternativa.

ULTIME ORE UTILI- “Per il difensore centrale tutto in 24 ore assalto a Kabak, l’alternativa è Rüdiger”. Così la rosea a pag 6, poi l’approfondimento: “Kabak, già vicino al Milan la scorsa estate quando stava per lasciare lo Stoccarda, resta il profilo più gradito e i dirigenti rossoneri hanno lavorato fino alla tarda notte di ieri per limare la forbice di 5 milioni tra domanda e offerta con lo Schalke”.