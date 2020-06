Gazzetta: inesauribile Castillejo, uomo chiave contro il Lecce

Gazzetta dello Sport: martedì 23 giugno, Samu Castillejo è diventato una certezza per il Milan, da riserva di Suso a titolarissimo con Pioli

Samu Castillejo, assente nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Juventus, è tornato a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. Contro il Lecce è stato straordinario.

Lo spagnolo, come riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha realizzato il suo primo gol in campionato in questa stagione, dando alla squadra un grande contributo, vitale nello scacchiere dell’allenatore parmense. La sua presenza giova garanzie al Milan, inesauribile, fluido e collettivamente completo.