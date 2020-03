Gazzetta: “Il pallone infettato. Pure Gabbiadini. Juve 121 in quarantena”

Gazzetta dello sport, Venerdì 13 Marzo, in colonna di destra i casi di positività al Covid-19 in Serie A, Gabbiadini coinvolto e Juve in quarantena

Gazzetta dello sport, in colonna di destra i casi di positività al Covid-19 in Serie A, Gabbiadini coinvolto e Juve in quarantena. Il giocatore della Sampdoria rappresenta il secondo caso in Serie A dopo Daniele Rugani.

PALLONE INFETTATO- “Il pallone infettato. Pure Gabbiadini. Juve 121 in quarantena compreso Andrea Agnelli.” Questo l’aggiornamento della rosea in prima pagina sull’emergenza Coronavirus.