Gazzetta, Idea Jovic come vice Ibra, la formula sarebbe la stessa di Diaz ovvero il prestito secco per non gravare troppo sullo svedese dal punto di vista del campo e sul bilancio, da quello economico.

COME PER DIAZ- La rosea di questa mattina spiega che resta sempre viva la pista che porta a Jovic del Real Madrid, i rossoneri vorrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con il club spagnolo per provare a prenderlo in prestito secco, cioè la stessa formula con cui si è chiusa la trattativa per Brahim Diaz.