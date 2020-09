Gazzetta: «Ibrahimovic, metti un timbro per il pass»

Gazzetta dello Sport: contro il Bodo, Stefano Pioli si affida ancora a Zlatan Ibrahimovic e Calhanoglu, i rossoneri possono…

«Ibrahimovic, metti un timbro per il pass» – così titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Questa sera il Milan affronterà il Bodo/Glimt nel match valido per il terzo turno preliminare di Europa League.

Stefano Pioli si affiderà ancora alla coppia Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, entrambi decisivi nel match contro lo Shamrock Rovers. I rossoneri possono ottenere la sedicesima vittoria di fila senza ko.