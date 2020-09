Tuttosport: «Calhanoglu ora serve il rinnovo a tutti i costi»

Tuttosport: Calhanoglu risulta sempre la chiave del reparto offensivo, è feeling totale con Zlatan Ibrahimovic

«Calhanoglu, ora serve urgente il rinnovo» – così l’edizione odierna di Tuttosport. Il turco risulta, come Ibrahimovic, uno dei migliori in campo in questo inizio di stagione. La sua fluidità in manovra offensiva crea pericoli alla difesa avversaria.

Ora il Milan dovrà assolutamente blindarlo per non rischiare di perderlo a zero, visto ha la scadenza del contratto risulta il 30 giugno 2021. La dirigenza rossonera e gli agenti dell’ex Bayer Leverkusen sarebbero in stretto contatto. L’accordo per il rinnovo sino al 2024 sarebbe vicino. Calhanoglu guadagnerebbe 3 milioni di euro all’anno.