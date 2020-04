Gazzetta: “Elliott non lascia, raddoppia per riportare il Milan al top”

Gazzetta dello sport, mercoledì 8 Aprile, in taglio basso si parla del Milan e del piano Elliott sostenuto in toto da Gazidis dal punto di vista economico

Gazzetta dello sport, mercoledì 8 Aprile, in taglio basso si parla del Milan e del piano Elliott sostenuto in toto da Gazidis dal punto di vista economico. Nei giorni scorsi, sempre la rosea, aveva parlato di un budget da 75 milioni di euro per il rilancio della società.

ELLIOTT RADDOPPIA- “Elliott non lascia, raddoppia per riportare il Milan al top”. Così il quotidiano di questa mattina in prima pagina.