Gazzetta, diavolo a quattro: Calhanoglu accende la rimonta rossonera

Gazzetta, in prima pagina Hauge del Milan, protagonista della festa rossonera, dopo la qualificazione ai sedicesimi raggiunta e meritata. La rosa dedica la prima pagina al giovane norvegese, sempre più imprevedibile nelle giocate e sempre più presente in Europa terreno forse più facile, sia per la possibilità di giocare che per gli spazi lasciati dagli avversari.

MILAN COMPLETO- “Diavolo a quattro”. Questo il titolo del quotidiano che poi approfondisce in prima pagina: “Calhanoglu accende la rimonta rossonera dopo l’avvio-shock In gol pure Castillejo, Hauge e Brahim Diaz: è già qualificazione“.

DIVERSI MARCATORI– La completezza rossonera si manifesta nel numero dei marcatori, 4, non un dato indifferente, data la capacità della squadra di andare in goal con un numero molto elevato e differenziato di giocatori, i quali esulano Ibrahimovic da ogni responsabilità relativa all’assenza.