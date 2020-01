Gazzetta dello sport: “Addio Kobe. Abbiamo perso un amico”

Gazzetta, Lunedì 27 Gennaio, al centro la tragedia di Kobe Briant, deceduto a causa di un incidente in elicottero, con lui la figlia e l’equipaggio

Gazzetta, è una giornata triste per il mondo dello sport ma non solo, la tragedia di Kobe Bryant in prima pagina sulla rosea di questa mattina che ne ricorda non solo i titoli conquistati sul campo ma anche gli attestati di stima e affetto da ogni parte del pianeta.

PERSO UN AMICO- “Addio Kobe. La leggenda del basket precipita in elicottero. Abbiamo perso un amico. Muore anche la figlia Gianna di 13 anni“.