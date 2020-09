Gazzetta- Chiesa al Milan? Uomo assist per lo svedese. Un’ala per ibra

Gazzetta, al centro della prima pagina il Milan con Federico Chiesa accostato ai rossoneri nel caso non riuscisse l’affare Milenkovic

Gazzetta, al centro della prima pagina il Milan con Federico Chiesa accostato ai rossoneri nel caso non riuscisse l’affare Milenkovic.

UN’ALA PER IBRA- “Chiesa al Milan? Uomo assist per lo svedese. Un’ala per ibra”. Titola così la rosea a pag. 5, poi l’aggiunta: Pioli lo ha già allenato per quasi due stagioni alla Fiorentina, lo faceva giocare per lo più esterno destro offensivo all’interno di un 4-3-3.