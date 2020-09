Gazzetta: “André Silva è tutto dell’Eintracht. Rebic, a breve l’annuncio”

Gazzetta, internamente la questione relativa alla definizione dei prestiti di André Silva e Rebic, il portoghese è ormai dei tedeschi

A BREVE L’ANNUNCIO- “André Silva è tutto dell’Eintracht. Rebic, a breve l’annuncio”. Titola così la rose a pag. 13, poi approfondisce: “Il portoghese in Germania a titolo definitivo. Per il croato in rossonero siamo ai dettagli”. Situazione che ovviamente spalanca a Pioli un ventaglio di possibilità in più.