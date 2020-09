André Silva torna al gol in Nazionale…contro Rebic

Nella serata di ieri si è tenuto l’atteso confronto tra André Silva e Rebic nel corso di Portogallo-Croazia, vittoria netta dei lusitani

Sonora sconfitta per la Croazia ieri sera in casa del Portogallo per 4-1. Rebic, che ha disputato l’intera gara, non ha saputo incidere vedendosi dominare da un Portogallo ispirato ma orfano di Cristiano Ronaldo.

A fissare il punteggio sul definitivo 4-1 è André Silva che nei minuti finali ha posto la parola fine nel confronto a distanza con Rebic. Entrambi i giocatori sono attualmente in prestito rispettivamente ad Eintracht Francoforte e Milan.