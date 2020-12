Gazidis: «Mercato? Equilibrio magico da preservare con scelte coerenti»

Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport dove racconta di se stesso ma anche del sogno scudetto del Milan

Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport dove racconta di se stesso ma anche del sogno scudetto del Milan.

MERCATO DI GENNAIO- «Questa squadra è un organismo delicato, con tanti ingredienti, c’è un equilibrio abbastanza magico da preservare. Le scelte devono essere coerenti. Per esempio ci sono personalità che emergono, come Kalulu: si è fatto trovare pronto perché ha lavorato. Quindi occorre pescare le persone giuste e non prendere qualcuno tanto per farlo. Maldini è sensibile e intelligente, quindi sa mantenere gli equilibri».