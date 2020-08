Gazidis: «Il Milan è uno dei 5 club più seguiti al mondo, dobbiamo tornare protagonisti»

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato del progetto nuovo stadio e delle ambizioni di rilancio

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Daily Mail. Il focus ha riguardato il progetto della costruzione del nuovo stadio, da cui secondo l’ex CEO dell’Arsenal passano gran parte delle ambizioni future del Diavolo:

«Servono molte cose per tornare al vertice, ma lo stadio, per me, è l’elemento fondamentale, anche se non è l’unico. Abbiamo un marchio globale. Il club ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, ma il marchio è ancora immensamente forte. Il Milan è uno dei cinque club più grandi al mondo per seguito di tifosi, per questo dobbiamo tornare ad essere protagonisti non solo in Italia ma anche in Europa».