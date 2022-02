ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gazidis: «Domino Juve per 10 anni non è stato salutare per Serie A». Le parole dell’amministratore delegato del Milan

Ivan Gazidis ha parlato a Forbes.

LIVELLO CAMPIONATO – «La realtà è che la Premier League oggi è la Super League. Il resto d’Europa deve trovare il modo di stare in piedi e competere in punta di piedi con la Premier League. Allo stesso modo non credo sia salutare che la Juventus domini la Serie A per un decennio o più, stiamo vedendo quella tendenza in Francia, la stiamo vedendo anche in Germania. Non è salutare per la competizione».

