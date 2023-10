Gattuso elogia De Zerbi: «E’ un grande allenatore. Il suo Brighton…». Le parole del tecnico del Marsiglia ed ex Milan in conferenza stampa

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Marsiglia e Brighton. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Giocheremo contro una delle tre migliori squadre d’Europa per possesso palla. Una squadra che può cambiare dieci giocatori e che mantiene la stessa mentalità e la stessa filosofia di gioco. De Zerbi lo conosco bene da tanto tempo, è un grande allenatore. Non ci sono segreti. Non abbiamo la bacchetta magica, non dobbiamo abbassare la nostra intensità e dobbiamo rimanere concentrati. Vedo che i giocatori hanno voglia, lo stato d’animo è positivo. Avremo più tempo durante la sosta per lavorare, sperando che non ci siano troppi giocatori convocati».